У мережі зʼявились супутникові знімки пошкоджень після підриву Каховської ГЕС

Пошкодження Каховської ГЕС після підриву — супутникові знімки. Фото: Maxar

У вівторок, 6 червня, вранці окупанти вчинили черговий терористичний акт — підірвали Каховську ГЕС. Унаслідок цього Херсонщина лишилась під загрозою підтоплень. Мережею почали ширитись супутникові знімки, як виглядає пошкоджена Каховська ГЕС після підриву російськими окупантами.

Про це повідомляє компанія Maxar.

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Після російської чергового терирористичного атаку — підриву Каховської ГЕС — на знімку чітко видно, що водосховище міліє, вода розтікається в різні сторони.

Загроза підтоплень населених пунктів дуже висока.

Пошкодження Каховської ГЕС після підриву — супутникові знімки. Фото: Maxar

Пошкодження Каховської ГЕС після підриву — супутникові знімки. Фото: Maxar

Нагадаємо, раніше ми писали, що Каховське водосховище стрімко міліє після підриву росіянами Каховської ГЕС. Очевидці підтверджують, що жодних прильотів по території станції не було. Російські окупанти підірвали греблю Каховської гідроелектростанції. Це загрожує підтопленням низці територій нижче за течією Дніпра.

Додамо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив о 6:45 ранку, що у Херсоні критичний рівень води очікується орієнтовно за п’ять годин — і попросив мешканців територій, які, імовірно, будуть затоплені, зібрати документи і речі й чекати на евакуаційні автобуси.