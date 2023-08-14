В сети появились спутниковые снимки ремонта на Керченском мосту

Вид на Крымский мост, часть которого была повреждена. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

В сети появились новые спутниковые снимки ремонта на Керченском мосту, соединяющего оккупированный Крым с Российской Федерацией. Россияне пытаются возобновить движение по мосту.

Об этом сообщает Радио Свобода Крым. Реалии.

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Соответствующие спутниковые снимки обнародовал аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк. Он сравнил изображения, сделанные 30 июля, 4 августа и 13 августа 2023 года.

Спутниковый снимок Крымского моста 30 июня. Фото: t.me/cxemu

Спутниковый снимок Крымского моста 4 августа Фото: t.me/cxemu

Спутниковый снимок крымского моста 13 августа. Фото: t.me/cxemu

Взрывы на Крымском мосту

В последний раз об атаках на Крымский мост сообщалось 12 августа. Тогда над мостом наблюдалось облако дыма после двух замеченных взрывов в Керчи. Хотя детали взрыва остаются непонятными, представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат предположил, что причины закрытия моста были серьезными.

Пожар на крымском мосту 12 августа 2023 года. Фото: росСМИ

Позже в Министерстве обороны РФ пытались заверить, что никакой угрозы Крымскому мосту нет. Захватчики заявили, что все украинские ракеты были сбиты.

Россияне так пытались доказать, что все под контролем, что случайно "слили" место расположения своей противовоздушной обороны у Крымского моста. К тому же, они публикуют видео, как она работает.

Система ПВО у Крымского моста. Фото: росСМИ

Напомним, военный эксперт Павел Нарожный рассказал о последствиях взрывов у Крымского моста. По его словам, 12 августа был уничтожен по меньшей мере один прогон.