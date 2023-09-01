В сети появилось видео момента поражения самолета на аэродроме в Пскове

Уничтожение самолета на аэробазе в Пскове Фото: скриншот с видео

В ночь с 29 на 30 августа на аэродроме в Пскове было шумно. Тогда ГУР провело операцию, в результате которой уничтожили два российских самолета Ил-76, серьезно повредили еще два и поразили еще несколько.

Кадрами уничтожения одного из самолетов в сети поделился общественный активист Сергей Стерненко.

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Как сообщил Стерненко, совместно с Главным управлением разведки за донаты украинцев удалось закупить средства поражения, которые уничтожили российские Ил-76. В целом благодаря атаке на аэродром оккупанты понесли ущерб почти на 200 миллионов долларов.

"Это украинская разработка. Мы не отчитывались об этой закупке, пока не будем раскрывать, что это были за средства и что они умеют, но гарантируем — на так называемой России будет и дальше взрываться!" — рассказал активист.

К тому же, как отметил начальник ГУР, дроны, атаковавшие аэродром в Пскове, были запущены с территории РФ.

Напомним, в сети показали спутниковые снимки уничтоженных самолетов на аэродроме в Пскове.

Также Игнат объяснил, почему было важно уничтожить самолеты Ил-76 в Пскове.