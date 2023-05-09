У Миколаївській області на російських мінах підірвалися трактори

Попереджувальна табличка з написом "Стоп міни!". Фото: ДСНС

У Миколаївській області на російських вибухових пристроях підірвалися два трактори. Внаслідок інциденту травмувався один чоловік.

Про це повідомляє ДСНС України.

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На російських мінах підірвалися трактори

У селі Висунськ під час земляних робіт у полі чоловік 1984 року народження наїхав трактором на невідомий вибухонебезпечний предмет. На щастя, пошкоджень зазнала лише техніка.

До того ж між селами Любомирівка та Новогригорівка відбувся такий же інцидент. Внаслідок вибуху тракторист 1969 року народження отримав мінно-вибухову травму. Чоловіка госпіталізовано до лікарні.

Місце події, де підірвався трактор. Фото: ДСНС

"Закликаємо жителів деокупованих населених пунктів пам’ятати про високу мінну небезпеку, в тому числі не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, пойми річок, інші відкриті місцевості, особливо ті, які були окуповані або де точилися бойові дії, або які перебували під ворожою окупацією", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 6 травня, на Харківщині тракторист підірвався на ворожій міні. Харківська окружна прокуратура розпочала розслідування.

Також ми писали, що 5 травня у Бериславському районі Херсонської області тракторист підірвався на міні. Чоловік поранений і його терміново доправили до лікарні.

Додамо, Міністерство оборони України працює над прискоренням процесу розмінування, зокрема шляхом залучення міжнародних неприбуткових організацій. Гуманітарне розмінування становить перший крок до відродження та відновлення звільнених регіонів.