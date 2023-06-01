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В Минобороны Германии отреагировали на просьбу передать Украине ракеты

1 июня 2023 19:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минобороны Германии отреагировали на просьбу передать Украине ракеты
Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS/Heiko Becker
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна еще не приняла никаких решений о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. По его словам, Германия остается осторожной по таким вопросам.

Об этом сообщает Tagesspiegel.

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"Мы очень осторожны в этом вопросе, я всегда давал это понять. До сих пор мнение не изменилось", — заявил Писториус.

Министр обороны Германии добавил, что окончательное решение о передаче ракет Taurus для Украины еще не принято.

Напомним, Украина официально обратилась в Германию с просьбой о поставке крылатых ракет Taurus. Соответствующий запрос от украинской стороны уже поступил в страну.

Также мы писали, что эксперт по вопросам обороны депутат Бундестага от Свободной демократической партии Александр Мюллер заявил, что Германия должна передать Украине крылатые дальнобойные ракеты Taurus. По его словам, Украине необходима помощь в защите.

Добавим, Украина официально обратилась в Германию с просьбой о поставке крылатых ракет Taurus. Соответствующий запрос от украинской стороны уже поступил в страну.

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