У Міноборони Німеччини відреагували на прохання передати Україні ракети
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країна ще не прийняла жодних рішень про передачу Україні далекобійних ракет Taurus. За його словами, Німеччина залишається обережною у таких питаннях.
Про це повідомляє Tagesspiegel.
Ракети Taurus для України
"Ми дуже обережні в цьому питанні, я завжди давав це зрозуміти. І досі думка не змінилася", — заявив Пісторіус.
Міністр оборони Німеччини додав, що остаточного рішення щодо передачі ракет Taurus для України ще не прийнято.
Нагадаємо, Україна офіційно звернулася до Німеччини з проханням про поставку крилатих ракет Taurus. Відповідний запит від української сторони вже надійшов до країни.
Також ми писали, що експерт з питань оборони, депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії Александр Мюллер заявив, що Німеччина повинна передати Україні крилаті далекобійні ракети Taurus. За його словами, Україні потрібна допомога в захисті.
Додамо, Україна офіційно звернулася до Німеччини з проханням про поставку крилатих ракет Taurus. Відповідний запит від української сторони вже надійшов до країни.