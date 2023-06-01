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У Міноборони Німеччини відреагували на прохання передати Україні ракети

1 червня 2023 19:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Міноборони Німеччини відреагували на прохання передати Україні ракети
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: REUTERS/Heiko Becker
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що країна ще не прийняла жодних рішень про передачу Україні далекобійних ракет Taurus. За його словами, Німеччина залишається обережною у таких питаннях.

Про це повідомляє Tagesspiegel.

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"Ми дуже обережні в цьому питанні, я завжди давав це зрозуміти. І досі думка не змінилася", — заявив Пісторіус.

Міністр оборони Німеччини додав, що остаточного рішення щодо передачі ракет Taurus для України ще не прийнято.

Нагадаємо, Україна офіційно звернулася до Німеччини з проханням про поставку крилатих ракет Taurus. Відповідний запит від української сторони вже надійшов до країни.

Також ми писали, що експерт з питань оборони, депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії Александр Мюллер заявив, що Німеччина повинна передати Україні крилаті далекобійні ракети Taurus. За його словами, Україні потрібна допомога в захисті.

Додамо, Україна офіційно звернулася до Німеччини з проханням про поставку крилатих ракет Taurus. Відповідний запит від української сторони вже надійшов до країни.

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