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Україна звернулась до Німеччини за військовою допомогою: що потрібно ЗСУ

27 травня 2023 11:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Україна звернулась до Німеччини за військовою допомогою: що потрібно ЗСУ
Крилата ракета Taurus. Фото: Wikipedia
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Україна офіційно звернулася до Німеччини з проханням про поставку крилатих ракет Taurus. Відповідний запит від української сторони вже надійшов до країни.

Про це повідомляє видання Spiegel.

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 За інформацією Spiegel, декілька днів тому до Німеччини надійшов запит від України на поставки крилатих ракет Taurus.

Однак, скільки ракет попросила українська сторона наразі невідомо. 

Раніше видання "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" писало, що Президент України Володимир Зеленський і канцлер Олаф Шольц розмовляли у Берліні на початку травня про постачання Україні німецьких ракет.

Що відомо про ракети Taurus

Ракета TAURUS KEPD 350 — німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня". Вона  розроблена спільним підприємством MBDA Deutschland та шведської компанії Saab Bofors Dynamics AB. Німеччина на початку 2000-х років замовила 600 ракет TAURUS для своїх повітряних сил.

Ракета великої дальності призначена для високоточного ураження захищених цілей противника на дальності до 500 км. Вага ракети — 1400 кг, а довжина — п'ять метрів.

Нагадаємо, нещодавно Британія надала ракети Storm Shadow, щоб пришвидшити контрнаступ Збройних Сил України. Це повинно надати українській армії нову здатність завдавати ударів великої дальності напередодні довгоочікуваного контрнаступу.

Згодом міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що Україна вже використовує ракети Storm Shadow. 

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