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Німеччина ініціює передачу Україні ракет

31 травня 2023 16:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Німеччина ініціює передачу Україні ракет
Крилата далекобійна ракета Taurus. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Експерт з питань оборони, депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії Александр Мюллер заявив, що Німеччина повинна передати Україні крилаті далекобійні ракети Taurus. За його словами, Україні потрібна допомога в захисті.

Про це Олександр Мюллер сказав в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.

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"Україна все ще потребує нашої солідарності в захисті своєї країни від агресора", — наголосив Мюллер.

Він наголосив, що вирішальним фактором є потреба України та наявність запасів з німецької сторони.

"Якщо і те, й інше зважено і виправдано, то нічого не можна заперечити проти відправки, щоб Україна могла продовжувати захищатися від нападу Росії, який порушує міжнародне право", — додав Мюллер.

Нагадаємо, Україна офіційно звернулася до Німеччини з проханням про поставку крилатих ракет Taurus. Відповідний запит від української сторони вже надійшов до країни.

Також ми писали, що нещодавно Британія надала ракети Storm Shadow, щоб пришвидшити контрнаступ Збройних сил України. Це повинно надати українській армії нову здатність завдавати ударів великої дальності напередодні довгоочікуваного контрнаступу.

Додамо, Україна звернулася до Австралії з проханням надати бронеавтомобілі Hawkie. А також закликала офіційний Сідней приєднатися до міжнародної "танкової коаліції".

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