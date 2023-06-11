В Минобороны объявили об увольнении еще одного населенного пункта

ВСУ продолжают освобождать Донецкую область. Фото: Генштаб ВСУ

ВСУ продолжают проводить штурмовые действия на Бахмутском направлении. Сейчас известно еще об одном освободившемся селе Донецкой области.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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По ее словам, украинские защитники деоккупировали Макаровку Донецкой области.

Также есть успех в районе Берховского водохранилища. Вооруженные силы Украины продвинулись вперед на 250 метров.

Кроме того, на юге страны есть продвижение по двум направлениям от 300 до 1500 метров.

"На направлениях, где наши войска в обороне: ни одной позиции не потеряно", — добавила Маляр.

Успехи в Донецкой области

Нашим воинам удалось освободить Благодатное и Нескучное в этом регионе.

Как известно, 10 июня 7-й отдельный батальон "АРЕЙ" Украинской Добровольческой Армии 129-й ОБР сил Территориальной Обороны ВСУ под командованием майора Грищука Александра освободил село Нескучное Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области. Бойцы уже развесили свой флаг в деревне.

В свою очередь воины 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во взаимодействии с соседними подразделениями Сил обороны Украины освободили населенный пункт Благодатное.

Бойцы подчеркнули, что оккупанты противились последнему, но не удержали натиска украинских военных. Кроме того, во время наступательной операции удалось взять в плен российских военных.

Напомним, российские войска ежедневно обстреливают территории Украины и гражданское население, поскольку не могут добиться успехов на фронте. Украинские военные проводят активные наступательные действия.