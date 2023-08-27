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В Минобороны РФ заявили о сбитии украинского БпЛА над Брянской областью

27 августа 2023 00:20
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Минобороны РФ заявили о сбитии украинского БпЛА над Брянской областью
Силы ПВО сбивают ракету. Фото: facebook.com/kpszsu
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В России заявили, что сегодня вечером, 26 августа, страну пытался атаковать дрон. Так, якобы украинский БпЛА сбили российские силы ПВО над Брянской областью.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

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"26 августа около 21.45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В российском ведомстве добавили, что силами ПВО "беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Брянской области".

Источник: t.me/mod_russia

Напомним, что в Калужской и Тульской областях РФ ночью 25 августа прогремела серия взрывов, московские аэропорты приостановили работу. Российское министерство обороны заявило о якобы ракетной атаке по объектам на территории РФ.

Также мы писали, что ночью, 23 августа, в Москве у башен Москва-Сити произошел мощный взрыв. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, в строящееся возле делового центра здание попал БпЛА.

Добавим, что ночью 23 августа дронами прилетело не только по Москве. В подмосковных Химках в результате атаки БпЛА были серьезно повреждены три здания. Также россияне жалуются, что обломок пробил банку краски.

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