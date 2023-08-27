В Минобороны РФ заявили о сбитии украинского БпЛА над Брянской областью
В России заявили, что сегодня вечером, 26 августа, страну пытался атаковать дрон. Так, якобы украинский БпЛА сбили российские силы ПВО над Брянской областью.
Об этом сообщает Минобороны РФ.
Атака БпЛА на Россию
"26 августа около 21.45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении Минобороны РФ.
В российском ведомстве добавили, что силами ПВО "беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Брянской области".
Напомним, что в Калужской и Тульской областях РФ ночью 25 августа прогремела серия взрывов, московские аэропорты приостановили работу. Российское министерство обороны заявило о якобы ракетной атаке по объектам на территории РФ.
Также мы писали, что ночью, 23 августа, в Москве у башен Москва-Сити произошел мощный взрыв. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, в строящееся возле делового центра здание попал БпЛА.
Добавим, что ночью 23 августа дронами прилетело не только по Москве. В подмосковных Химках в результате атаки БпЛА были серьезно повреждены три здания. Также россияне жалуются, что обломок пробил банку краски.