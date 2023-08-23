З'явилися фото наслідків ударів по Московській області

Будівля в Химках, постраждала внаслідокатаки БпЛА. Фото: Baza

Цієї ночі дронами прилетіло не лише по Москві. В підмосковних Хімках внаслідок атаки БпЛА було серйозно пошкоджено три будівлі. Також росіяни скаржаться, що уламок пробив банку фарби.

Telegram-канал Baza опублікував фото та відео наслідків вибухів БпЛА у Хімках.

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За даними "Бази", від падіння осколків у Химках постраждали три будівлі: магазин та приватний будинок у Старбеєвому та складське приміщення на Вашутинському шосе.

"У стіні магазину, що зовсім недавно відкрився (він встиг пропрацювати лише 3 місяці) пробило дірку, один з уламків навіть пробив банку фарби, що стоїть усередині магазину. Садиба постраждала сильніше — там обрушився цілий кут (площа близько 50 кв. м.). А у складській будівлі на Вашутинському шосе пошкоджено фасад, ангари та кілька навантажувачів", — пишуть росЗМІ.

Ночью, 23 августа, в российской столице Москва, а также Подмосковье раздались серии взрывов. По словам очевидцев, они видели в воздухе беспилотники.

Сегодня ночью в Москве у башен Москва-Сити произошел мощный взрыв. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, в строящееся возле делового центра здание попал БпЛА.