В Минобороны РФ заявили об уничтожении катеров с десантными группами ВСУ в Черном море

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: росСМИ

Сегодня, 4 сентября, в Минобороны России заявили об уничтожении четырех быстроходных военных катеров Willard Sea Force с десантными группами украинских военных в акватории Черного моря.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

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Заявление Минобороны России

В российском министерстве говорят, что самолеты морской авиации ночью якобы уничтожили катера производства США с ВСУ, которые направлялись в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья.

"4 сентября 2023 года в ночное время в северо-западной части акватории Черного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены 4 быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья", — говорится в сообщении.

Пост Минобороны РФ. Фото: скриншот

Напомним, 2 сентября в российском Минобороны заявили, что якобы украинский морской беспилотник пытался атаковать Крымский мост. Но его уничтожили в акватории Черного моря.

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