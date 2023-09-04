Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Минобороны РФ заявили об уничтожении катеров с десантными группами ВСУ в Черном море arrow

В Минобороны РФ заявили об уничтожении катеров с десантными группами ВСУ в Черном море

4 сентября 2023 07:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минобороны РФ заявили об уничтожении катеров с десантными группами ВСУ в Черном море
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 4 сентября, в Минобороны России заявили об уничтожении четырех быстроходных военных катеров Willard Sea Force с десантными группами украинских военных в акватории Черного моря.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

Читайте также:

Заявление Минобороны России

В российском министерстве говорят, что самолеты морской авиации ночью якобы уничтожили катера производства США с ВСУ, которые направлялись в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья.

"4 сентября 2023 года в ночное время в северо-западной части акватории Черного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены 4 быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья", — говорится в сообщении.

null
Пост Минобороны РФ. Фото: скриншот

Напомним, 2 сентября в российском Минобороны заявили, что якобы украинский морской беспилотник пытался атаковать Крымский мост. Но его уничтожили в акватории Черного моря.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский в рамках бизнес-форума Европейского дома Амброзетти в Италии высказал мнение, что вопрос о деоккупации Крыма может быть решен через дипломатические или военные каналы. Однако все будет зависеть от действий стороны-агрессора.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Зеленский поедет на сессию ООН: Кислица озвучил главные темы

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз