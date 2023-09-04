В Минобороны РФ заявили об уничтожении катеров с десантными группами ВСУ в Черном море
Сегодня, 4 сентября, в Минобороны России заявили об уничтожении четырех быстроходных военных катеров Willard Sea Force с десантными группами украинских военных в акватории Черного моря.
Об этом сообщает Минобороны РФ.
Заявление Минобороны России
В российском министерстве говорят, что самолеты морской авиации ночью якобы уничтожили катера производства США с ВСУ, которые направлялись в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья.
"4 сентября 2023 года в ночное время в северо-западной части акватории Черного моря самолетами морской авиации Черноморского флота были уничтожены 4 быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья", — говорится в сообщении.
Напомним, 2 сентября в российском Минобороны заявили, что якобы украинский морской беспилотник пытался атаковать Крымский мост. Но его уничтожили в акватории Черного моря.
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