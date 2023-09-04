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У Міноборони РФ заявили про знищення катерів з десантними групами ЗСУ в Чорному морі

4 вересня 2023 07:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Міноборони РФ заявили про знищення катерів з десантними групами ЗСУ в Чорному морі
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 4 вересня, у Міноборони Росії заявили про знищення чотирьох швидкохідних військових катерів Willard Sea Force з десантними групами українських військових в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

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У російському міністерстві кажуть, що літаки морської авіації вночі нібито знищили катери виробництва США із ЗСУ, які прямували в напрямку мису Тарханкут Кримського узбережжя.

"4 вересня 2023 року в нічний час у північно-західній частині акваторії Чорного моря літаками морської авіації Чорноморського флоту було знищено 4 швидкохідні військові катери виробництва США Willard Sea Force з десантними групами ЗСУ, які прямували в напрямку мису Тарханкут Кримського узбережжя", — йдеться у повідомленні.

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Допис Міноборони РФ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 2 вересня у російському Міноборони заявили, що нібито український морський безпілотник намагався атакувати Кримський міст. Але його знищили в акваторії Чорного моря.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський у рамках бізнес-форуму Європейського дому Амброзетті в Італії висловив думку, що питання деокупації Криму може бути вирішено через дипломатичні чи військові канали. Втім, все залежатиме від дій сторони-агресора.

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