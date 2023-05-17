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В Минобороны РФ заявили, что уничтожили пять ЗРК Patriot

17 мая 2023 21:59
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Минобороны РФ заявили, что уничтожили пять ЗРК Patriot
Министр обороны России Сергей Шойгу. Фото: росСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В российском Минобороны заявляют о так называемых успехах вчерашней ракетной атаки на Украину. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в результате атаки было уничтожено пять зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом сообщают РосСМИ.

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Отмечается, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" (те, которым "аналогов нет") поразили и уничтожили пять установок ЗРК Patriot.

"По достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал" в Киеве была поражена и полностью уничтожена многофункциональная радиолокационная станция, а также 5 пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", — отметили в Минобороны РФ.

В Минобороны РФ заявили, что уничтожили пять ЗРК Patriot. Фото: скриншот росСМИ

В ночь на 16 мая российские войска пытались нанести мощную атаку ракетами "Кинжал". Однако украинская противовоздушная оборона сбила все 18 ракет, которыми российские оккупанты хотели нанести удар. Также были ликвидированы все девять беспилотников, залетевших в воздушное пространство Украины.

После этого российская сторона утверждала, что им удалось повредить ЗРК Patriot, однако в США не подтвердили такую информацию. При этом представитель Белого дома добавил, что США готовы помочь с ремонтом системы, если она в этом нуждается.

 

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