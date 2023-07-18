В Минобороны рассказали, почему замедлилось контрнаступление

ВСУ устанавливают противотанковые мины вдоль государственной границы. Фото: facebook/Сергій Наєв

В Украине идет контрнаступательная операция ВСУ. Однако из-за тотального заминирования, темп освобождения территорий от российских захватчиков снизился.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

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Почему контрнаступление замедлилось

В министерстве обороны отмечают, что оккупанты имеют численное преимущество как в вооружении, так и в пехоте.

"Украина не будет больше людей, чем РФ, разминировать скорее невозможно, есть технические особенности и правила" , – пояснила Маляр.

К тому же, высшее военное руководство убеждено, что россияне передачи собственное поражение и заранее начали подготовку к украинскому контрнаступлению.

"РФ готовилась к такой войне 30 лет, ресурсов у них много, они могут себе это позволить. Надо понимать, что наши войска прорываются через заминированные участки и мощное сопротивление противника, это замедляет", — отметила Маляр.

Напомним, на днях стало известно, что ВСУ изменили стратегию контрнаступления.

Также нацгвардейцы на Мелитопольском направлении через неделю продвинулись почти на 2 км.

В то же время ГУР уже дышит Путину в затылок: Буданов заявил об источниках в кабинетах.