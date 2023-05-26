В Минобороны рассказали, сколько F-16 нужно Украине для деоккупации территорий

Истребитель F-16. Фото: Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS

Украинским военным нужно около 48 единиц истребителей F-16. Этого хватит для освобождения временно оккупированных территорий.

Об этом сообщили в Минобороны Украины.

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"Четыре эскадрильи F16 (48 самолетов) — это именно то, что нам нужно для освобождения нашей страны от агрессора", — говорится в сообщении.

4 squadrons of F16s (48 aircraft) являются исключительно то, что нужно ликвидировать наши страны от агрессора. pic.twitter.com/TvqUNeDBOd — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 26, 2023

Напомним, в военно-воздушных силах США заявили, что на поставку истребителей F-16 понадобится "в лучшем случае несколько месяцев". Это произошло после того, как президент США Джо Байден поддержал совместную учебу украинских пилотов.

Также мы писали, что украинские военные планируют получить значительное количество истребителей F-16 в ближайшем будущем. Предполагается, что эти самолеты будут переданы разным подразделениям Вооруженных сил Украины.

Добавим, Украина сможет получить истребители западного образца во второй половине 2023 года. Эти самолеты помогут в наступательных операциях ВСУ, которые будут происходить после начала всеобщего контрнаступления.