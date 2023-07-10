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В Минобороны рассказали, сколько потратили на оружие и вещи, которые не поставили военным

10 июля 2023 18:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Минобороны назвали цифру, сколько потратили на просроченные товары для военных
Украинские военные. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Минобороны потратили более 33 миллиардов гривен на вещи и оружие для военных. Однако приобретенный товар поставщики так и не отправили.

Об этом заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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Следовательно, по состоянию на 1 июля этого года объем задолженности составил более 33 миллиардов гривен.

"По состоянию на 1 июля 2023 года объем просроченной дебиторской задолженности составил 33 млрд. 309 млн. грн., из которых доля долгов украинских предприятий составила 67,5%", — говорится в заявлении Минобороны.

Шабунин отмечает, что у Минобороны заказали необходимые товары для военных и заплатили за них деньги. Однако поставщики не отправили все эти вещи, которые предусмотрены договором.

"То есть это оружие и вещи, которых наши военные просто не увидели, хотя деньги налогоплательщиков на них потрачены. Еще раз - 33,3 миллиарда грн - или почти миллиард долларов. Это в восемь раз больше, чем фонд Притулы собрал за 2022 год" , — добавляет Шабунин.

 

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Сообщение Виталия Шабунина. Фото: скриншот

Напомним, что в Украине изменили условия освобождения с военной службы.

Также мы писали, обязаны ли военные возвращаться на службу после освобождения из плена. Следовательно, по закону пребывание в плену не дает бойцам права уволиться со службы.

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