В Минобороны назвали цифру, сколько потратили на просроченные товары для военных

Украинские военные. Фото: google

В Минобороны потратили более 33 миллиардов гривен на вещи и оружие для военных. Однако приобретенный товар поставщики так и не отправили.

Об этом заявил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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Задолженность на вещи для военных

Следовательно, по состоянию на 1 июля этого года объем задолженности составил более 33 миллиардов гривен.

"По состоянию на 1 июля 2023 года объем просроченной дебиторской задолженности составил 33 млрд. 309 млн. грн., из которых доля долгов украинских предприятий составила 67,5%", — говорится в заявлении Минобороны.

Шабунин отмечает, что у Минобороны заказали необходимые товары для военных и заплатили за них деньги. Однако поставщики не отправили все эти вещи, которые предусмотрены договором.

"То есть это оружие и вещи, которых наши военные просто не увидели, хотя деньги налогоплательщиков на них потрачены. Еще раз - 33,3 миллиарда грн - или почти миллиард долларов. Это в восемь раз больше, чем фонд Притулы собрал за 2022 год" , — добавляет Шабунин.

Сообщение Виталия Шабунина. Фото: скриншот

Напомним, что в Украине изменили условия освобождения с военной службы.

Также мы писали, обязаны ли военные возвращаться на службу после освобождения из плена. Следовательно, по закону пребывание в плену не дает бойцам права уволиться со службы.