У Міноборони назвали цифру, скільки витратили на прострочені товари для військових

Українські військові. Фото: google

У Міноборони витратили понад 33 млрд грн на речі та зброю для військових. Однак придбаний товар постачальники так і не відправили.

Про це заявив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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Відтак, станом на 1 липня цього року обсяг заборгованості становив понад 33 млрд грн.

"Станом на 1 липня 2023 року обсяг простроченої дебіторської заборгованості становив 33 млрд 309 млн грн, з яких частка боргів українських підприємств становила 67,5%", — йдеться в заяві Міноборони.

Шабунін зазначає, що у Міноборони замовили необхідні товари для військових та сплатили за них гроші. Однак постачальники не відправили ці всі речі, які передбачені договором.

"Тобто це зброя та речі, яких наші військові просто не побачили, хоча гроші платників податків на них витрачені. Ще раз: 33,3 млрд грн, або майже мільярд доларів. Це у вісім разів більше, ніж фонд Притули зібрав за 2022 рік", — додає Шабунін.

Допис Віталія Шабуніна. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в Україні змінили умови звільнення з військової служби.

Також ми писали, чи зобов'язані військові повертатися на службу після звільнення з полону. Відтак, за законом, перебування у полоні не дає бійцям права звільнитися зі служби.