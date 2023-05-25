У Міноборони України підтвердили атаку безпілотника на корабель РФ

Фото розвідувального корабля РФ з камери українського безпілотника. Фото: Скріншот

Сьогодні, 25 травня, міністерство оборони України опублікувало відео, на якому український безпілотник знімає російський розвідувальний корабель. Літак підлітає дуже близько до човна під назвою "Іван Хурс".

Відео опублікувало міністерство оборони України у своєму Twitter.

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Міністерство оборони зазначає, що на відео російський розвідувальний корабель під назвою "Іван Хурс".

"Коли російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" зустрів український безпілотник. Дійсно, ідеальна пара!" — йдеться в повідомленні від міністерства оборони України.

When the russian reconnaissance ship "Ivan Khurs" met a Ukrainian drone.

Indeed, a perfect match! pic.twitter.com/mW3clD0vHh — Defense of Ukraine (@DefenceU) May 25, 2023

Нагадаємо, що у Міноборони РФ поскаржились, що вранці 24 травня невідомі морські дрони атакували їхній "унікальний" розвідувальний корабель "Іван Хурс". Там стверджують, що "всі атаки відбили".

Вранці, 24 травня, корабель Чорноморського флоту РФ "Иван Хурс" зазнав атаки "невідомими дронами". Хоча росіяни зазначали, що знищили всі дрони, деякі відеокадри стверджують зворотне.

В Чорному морі збільшилась кількість ворожих кораблів. Втім, це ніяк не вплинуло на численність ракетоносіїв. Загроза ракетного удару залишається високою.

Ситуація в Чорному морі стрімко змінюється. Станом на 24 травня росіяни вивели один ракетоносій. Загроза ракетного удару залишається високою.

Вранці, 24 травня, корабель Чорноморського флоту РФ "Иван Хурс" зазнав атаки "невідомими дронами". Поки офіційних підтверджень від Генштабу ЗСУ та окупаційної влади не надходило.