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У Міноборони відреагували на заяви РФ про "просування у Бахмуті"

10 травня 2023 19:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Міноборони відреагували на заяви РФ про "просування у Бахмуті"
Український захисник поряд з військовою технікою в Бахмуті. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові не втратили жодної позиції в Бахмуті Донецької області за добу. Ворог докладає все більше зусиль, аби захопити місто.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Ситуація на фронті

За словами Маляр, на кордоні з Білоруссю ознак
формування наступальних угруповань не виявлено. На кордоні з Російською Федерацією окупанти продовжують зберігати військову присутність. 

У південних областях противник в обороні, а схід залишається епіцентром бойових дій. 

Що відбувається на Бахмутському напрямку

Ворог докладає найбільше зусиль саме на Бахмутському напрямку. 

"В Бахмут стягнуті "вагнерівці" з усіх інших напрямків, де вони виконували бойові завдання. На тих напрямках їх замінили військовими регулярної російської армії", — розповіла Маляр.

Вона додала, що українські військові міцно тримають оборону Бахмута та околиць міста.

Нагадаємо, сьогодні, 10 травня, триває 441 доба повномасштабної війни Російської Федерації проти України. Окупанти не припиняють обстріли, а ЗСУ хоробро знищують ворога.

Також ми писали, що за минулу добу, 9 травня, російська армія зменшилась на 690 окупантів. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

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