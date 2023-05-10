Запеклі бої за Бахмут та великі втрати росіян: головне зі зведення Генштабу

Український військовослужбовець стоїть біля самохідної гаубиці 2С3 "Акація". Фото: REUTERS/Oleksandr Klymenko

Сьогодні, 10 травня, триває 441 доба повномасштабної війни Російської Федерації проти України. Окупанти не припиняють обстріли, а ЗСУ хоробро знищують ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Обстріли військ РФ протягом доби

У Генштабі розповіли, що протягом цієї доби ворог завдав удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області.

Російські окупанти також завдали 35 авіаційних ударів та здійснили чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військових та населених пунктах Херсонської області. Внаслідок атак Росії постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Де зосереджується противник

Загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби противник здійснив понад 30 атак на цих ділянках фронту.

Наразі найзапекліші бої тривають за місто Бахмут та Мар'їнка.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала три удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження живої сили, склад пально-мастильних матеріалів, а також станцію радіоелектронної боротьби противника", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 9 травня, російська армія зменшилась на 690 окупантів. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Також ми писали, що Президент Володимир Зеленський показав українських військових, які сміливо захищають державу від російських окупантів. Він наголосив, що стійкість кожного солдата змінює історію.