В Минобороны заявили об изменении обстановки на Бахмутском направлении

Военные ВСУ. Фото: AP Photo

В понедельник, 3 июля российские войска старались наступить на Бахмутском направлении, но так и не смогли преуспеть. При этом в самом Бахмуте очень неспокойно.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Ситуация в Бахмуте

По словам Маляр, обстановка быстро меняется. Один и тот же участок может два раза за сутки переходить из рук в руки. Противник демонстрирует активность, реагируя на каждое наше движение и формируя на потенциально угрожающих направлениях тройные линии защиты.

Также заместитель министра сообщила, что на южном фронте в районе Клещиевки украинская армия продвигается, хоть и с боями. Сражения продолжаются и на северном фланге.

"В самом Бахмуте тоже неспокойно. Враг в городе постоянно ведет огонь, пытается сорвать нашу логистику и нанести нам максимальные потери. В то же время, наши защитники не дают врагу передвигаться по городу и поражают огнем позиции врага", — сказала Маляр.

Сообщение Анны Маляр. Фото: скриншот

Напомним, на российском "Первом канале" усомнились в эффективности ЧВК "Вагнер". Также в эфире пропагандисты назвали Бахмут "не самым важным с точки зрения фронта" городом.

Также мы писали, что командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал о прогрессе на Бахмутском направлении. Также он продемонстрировал результаты военных действий, включая уничтожение вражеского миномета "Васильок" и склад боеприпасов.

Добавим, подразделения Государственной пограничной службы Украины принимают участие в контрнаступлении на Бахмутском направлении. Пограничники с помощью разнообразной техники выполняют важную задачу — обезвреживание максимального количества вражеской пехоты.