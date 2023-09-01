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В Москве начался пожар после уничтожения дрона: в аэропортах массово отменяют рейсы

1 сентября 2023 09:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Москве начался пожар после уничтожения дрона: в аэропортах массово отменяют рейсы
Пожар в Москве. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В ночь на 1 сентября над Московской областью силами ПВО якобы был устранен беспилотник, двигавшийся в сторону российской столицы. Это привело к задержке и отмене ряда рейсов в крупных аэропортах города, а также к пожару.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Собянин подтвердил, что в районе Люберцы беспилотник был уничтожен, при этом разрушений и пострадавших не зафиксировано. В свою очередь, Министерство обороны РФ утверждает, что попытка нарушения воздушного пространства была якобы результатами действий Украины.

Тем временем, по словам местных жителей Люберецкого района, обломки уничтоженного беспилотника обнаружены на территории одного из дачных участков.

Параллельно сообщениями в Телеграм резонируют слухи о возгорании в юго-западной части Москвы, которое возможно связано с действиями беспилотника.

В сообщении местных соцсетей говорится, что возможной причиной пожара стало действие беспилотника в рамках "Плана 'Ковер".

Отмена рейсов в аэропортах

Известно, что после уничтожения беспилотника в Москве аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" столкнулись с задержками: как минимум 61 рейс задержан, а 23 отменены.

Напомним, в четверг, 31 августа, в Брянске беспилотный летательный аппарат, напоминающий камикадзе, разбился на территории гостевого дома, принадлежащего Управлению делами местных властей. Этот инцидент произошел недалеко от центра регионального управления.

Также мы писали, утром 31 августа по направлению Москвы сбили беспилотник. Из-за этого сразу три международных аэропорта задержали десятки рейсов.

Добавим, обнародовали первые спутниковые кадры после атаки БпЛА на аэродром в Пскове в РФ. Таким образом, на фото заметно, что как минимум два самолета Ил-76 повреждены в ночь на 30 августа.

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