В Москве увеличивается количество военной техники

Военная техника в Москве. Фото: российские СМИ

В России на улицах Москвы замечают увеличение количества военной техники. Особенно танки и БТРы скапливаются вблизи Минобороны РФ.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

В Москве передвигается военная техника

Так, сетью распространяются видео, на которых зафиксировано перемещение российской военной техники по улицам Москвы.

"В Москве усилены меры безопасности, под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры", — сообщают росСМИ.

Военная техника в Москве. Фото: российские СМИ

Военная техника в Москве. Фото: российские СМИ

Напомним, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные. Кроме того, этим событиям предшествовало сообщение в Telegram-канале группировки с намекающим подтекстом.

Также мы писали, что в России на скандальные заявления владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина отреагировали российские военные. Они записали видеообращение к "вагнеровцам", в которых отмечают, что со стороны представителей группировки "идет какое-то основание".

Добавим, что российский генерал Сергей Суровыкин заявил, что они с "вагнеровцами" одной крови и попросил остановиться. Он добавил, что следует подчиниться приказу Путина, пока не поздно.