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В Москве увеличивается количество военной техники

24 июня 2023 01:24
обновлено: 01:42
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Москве увеличивается количество военной техники
Военная техника в Москве. Фото: российские СМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В России на улицах Москвы замечают увеличение количества военной техники. Особенно танки и БТРы скапливаются вблизи Минобороны РФ.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Так, сетью распространяются видео, на которых зафиксировано перемещение российской военной техники по улицам Москвы.

"В Москве усилены меры безопасности, под усиленную охрану взяты все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры", — сообщают росСМИ.

Военная техника в Москве. Фото: российские СМИ
Военная техника в Москве. Фото: российские СМИ

Напомним, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные. Кроме того, этим событиям предшествовало сообщение в Telegram-канале группировки с намекающим подтекстом.

Также мы писали, что в России на скандальные заявления владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина отреагировали российские военные. Они записали видеообращение к "вагнеровцам", в которых отмечают, что со стороны представителей группировки "идет какое-то основание".

Добавим, что российский генерал Сергей Суровыкин заявил, что они с "вагнеровцами" одной крови и попросил остановиться. Он добавил, что следует подчиниться приказу Путина, пока не поздно.

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