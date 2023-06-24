У Москві збільшується кількість військової техніки

Військова техніка в Москві. Фото: російські ЗМІ

У Росії на вулицях Москви помічають збільшення кількості військової техніки. Особливо танки і БТРи скупчуються поблизу Міноборони РФ.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Так, мережею поширюються відео, на яких зафіксавано переміщення російської військової техніки вулицями Москви.

"У Москві посилено заходи безпеки, під посилену охорону взято всі найважливіші об'єкти, органи державної влади та об'єкти транспортної інфраструктури", — повідомляють росЗМІ.

Військова техніка в Москві. Фото: російські ЗМІ

Військова техніка в Москві. Фото: російські ЗМІ

Нагадаємо, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові. Крім того, цим подіям передував допис у Telegram-каналі угруповання із натякаючим підтекстом.

Також ми писали, що в Росії на скандальні заяви власника ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина відреагували російські військові. Вони записали відеозвернення до "вагнерівців", в яких зазначають, що з боку представників угруповання "йде якась підстава".

Додамо, що російський генерал Сергій Суровикин заявив, що вони з "вагнерівцями" однієї крові й попросив зупинитися. Він додав, що слід підкоритися наказу Путіна, поки не пізно.