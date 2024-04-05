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В МВД показали последствия обстрела Запорожья

5 апреля 2024 18:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В МВД показали последствия обстрела Запорожья
Правоохранитель на месте обстрела Запорожья. Фото: t.me/mvs_ukraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты дважды атаковали Запорожье днем, 5 апреля. В результате атаки количество погибших и пострадавших возросло.

Об этом сообщают пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram и глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире телемарафона.

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Российская армия ударила тремя ракетами по территории областного центра, а вскоре — совершили повторный удар еще двумя ракетами.

На местах работают полицейские, спасатели и прочие профильные службы города.

Последствия обстрела Запорожья 5 апреля
Правоохранители на месте обстрела Запорожья. Фото: t.me/mvs_ukraine
Последствия обстрела Запорожья 5 апреля
Последствия обстрела Запорожья 5 апреля. Фото: t.me/mvs_ukraine

По словам Федорова, в результате российской атаки погибли три человека, 13 получили ранения, четверо из них — в тяжелом состоянии.

Последствия обстрела Запорожья 5 апреля
Последствия обстрела Запорожья 5 апреля. Фото: t.me/mvs_ukraine
Последствия обстрела Запорожья 5 апреля
Последствия обстрела Запорожья 5 апреля. Фото: t.me/mvs_ukraine
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Пост МВД Украины. Фото: скриншот

Напомним, взрывы в Запорожье прогремели днем, 5 апреля. Российские оккупанты обстреливали город.

Впоследствии стало известно, что в результате вражеских обстрелов пострадали люди. Также был поврежден ряд зданий.

МВД
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смерть
украинцы
Запорожье
обстрелы
Иван Федоров

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