В МВД показали последствия обстрела Запорожья
Российские оккупанты дважды атаковали Запорожье днем, 5 апреля. В результате атаки количество погибших и пострадавших возросло.
Об этом сообщают пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram и глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в эфире телемарафона.
Обстрел Запорожья
Российская армия ударила тремя ракетами по территории областного центра, а вскоре — совершили повторный удар еще двумя ракетами.
На местах работают полицейские, спасатели и прочие профильные службы города.
По словам Федорова, в результате российской атаки погибли три человека, 13 получили ранения, четверо из них — в тяжелом состоянии.
Напомним, взрывы в Запорожье прогремели днем, 5 апреля. Российские оккупанты обстреливали город.
Впоследствии стало известно, что в результате вражеских обстрелов пострадали люди. Также был поврежден ряд зданий.
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