У МВС показали наслідки обстрілу Запоріжжя

Правоохоронець на місці обстрілу Запоріжжя. Фото: t.me/mvs_ukraine

Російські окупанти двічі атакували Запоріжжя вдень, 5 квітня. Внаслідок атаки кількість загиблих та постраждалих зросла.

Про це повідомляють пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Telegram та очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону.

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Російська армія вдарила трьома ракетами по території обласного центру, а невдовзі — здійснили повторний удар ще двома ракетами.

На місцях працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби міста.

Правоохоронці на місці обстрілу Запоріжжя. Фото: t.me/mvs_ukraine

Наслідки обстрілу Запоріжжя 5 квітня. Фото: t.me/mvs_ukraine

За словами Федорова, внаслідок російської атаки загинуло троє людей, 13 отримали поранення, четверо з них — у тяжкому стані.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 5 квітня. Фото: t.me/mvs_ukraine

Наслідки обстрілу Запоріжжя 5 квітня. Фото: t.me/mvs_ukraine

Допис МВС України. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи у Запоріжжі пролунали вдень, 5 квітня. Російські окупанти обстрілювали місто.

Згодом стало відомо, що в результаті ворожого обстрілу постраждали люди. Також було пошкоджено низку будівель.