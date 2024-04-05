У МВС показали наслідки обстрілу Запоріжжя
Російські окупанти двічі атакували Запоріжжя вдень, 5 квітня. Внаслідок атаки кількість загиблих та постраждалих зросла.
Про це повідомляють пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Telegram та очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону.
Обстріл Запоріжжя
Російська армія вдарила трьома ракетами по території обласного центру, а невдовзі — здійснили повторний удар ще двома ракетами.
На місцях працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби міста.
За словами Федорова, внаслідок російської атаки загинуло троє людей, 13 отримали поранення, четверо з них — у тяжкому стані.
Нагадаємо, вибухи у Запоріжжі пролунали вдень, 5 квітня. Російські окупанти обстрілювали місто.
Згодом стало відомо, що в результаті ворожого обстрілу постраждали люди. Також було пошкоджено низку будівель.
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