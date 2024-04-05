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У МВС показали наслідки обстрілу Запоріжжя

5 квітня 2024 18:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У МВС показали наслідки обстрілу Запоріжжя
Правоохоронець на місці обстрілу Запоріжжя. Фото: t.me/mvs_ukraine
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти двічі атакували Запоріжжя вдень, 5 квітня. Внаслідок атаки кількість загиблих та постраждалих зросла.

Про це повідомляють пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Telegram та очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону.

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Російська армія вдарила трьома ракетами по території обласного центру, а невдовзі — здійснили повторний удар ще двома ракетами.

На місцях працюють поліцейські, рятувальники та інші профільні служби міста.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 5 квітня
Правоохоронці на місці обстрілу Запоріжжя. Фото: t.me/mvs_ukraine
Наслідки обстрілу Запоріжжя 5 квітня
Наслідки обстрілу Запоріжжя 5 квітня. Фото: t.me/mvs_ukraine

За словами Федорова, внаслідок російської атаки загинуло троє людей, 13 отримали поранення, четверо з них — у тяжкому стані.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 5 квітня
Наслідки обстрілу Запоріжжя 5 квітня. Фото: t.me/mvs_ukraine
Наслідки обстрілу Запоріжжя 5 квітня
Наслідки обстрілу Запоріжжя 5 квітня. Фото: t.me/mvs_ukraine
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Допис МВС України. Фото: скриншот

Нагадаємо, вибухи у Запоріжжі пролунали вдень, 5 квітня. Російські окупанти обстрілювали місто.

Згодом стало відомо, що в результаті ворожого обстрілу постраждали люди. Також було пошкоджено низку будівель.

МВС
війна
смерть
українці
Запоріжжя
обстріли
Іван Федоров

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