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В Нацгвардии рассказали, как оккупанты ведут проигрышную оборонную войну в районе Бахмута

29 августа 2023 16:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Нацгвардии рассказали, как оккупанты ведут проигрышную оборонную войну в районе Бахмута
Пресс-офицер бригады быстрого реагирования "Рубеж" Нацгвардии Украины Андрей Кулиш. Фото: UATV English
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Пресс-офицер бригады быстрого реагирования "Рубеж" Нацгвардии Украины Андрей Кулиш рассказал, что для российских оккупантов взятие Бахмута Донецкой области нужно было как символ. В настоящее время враг ведет проигрышную оборонную войну в районе города.

Об этом Андрей Кулиш сказал в эфире телемарафона.

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Кулиш отметил, что фактически российским оккупантам за этот год не удалось захватить никаких важных населенных пунктов в Украине.

По его словам, для врага сейчас "кринжовая" ситуация, когда они видят, что ведут проигрышную оборонительную войну.

"Для них это сейчас "кринжовая" ситуация, когда они видят, что ведут проигрышную оборонительную войну. В том числе, что их эти "герои" Пригожин и Уткин были утилизированы", — добавил Кулиш.

Напомним, в России завершили опознание пассажиров и экипажа самолета, разбившегося в Тверской области вечером 23 августа. Среди них — глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. В самолете также был один из руководителей "вагнеровцев" Дмитрий Уткин.

Также мы писали, что на войне в Украине убили наемника частной военной компании "Вагнер" с позывным "Бибер". Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин оставил его "стеречь" город Бахмут Донецкой области.

Добавим, 17 августа, украинские военные уничтожили вертолет российских оккупантов Ка-52. Приземлить его удалось на Бахмутском направлении.

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