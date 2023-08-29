В Нацгвардии рассказали, как оккупанты ведут проигрышную оборонную войну в районе Бахмута

Пресс-офицер бригады быстрого реагирования "Рубеж" Нацгвардии Украины Андрей Кулиш. Фото: UATV English

Пресс-офицер бригады быстрого реагирования "Рубеж" Нацгвардии Украины Андрей Кулиш рассказал, что для российских оккупантов взятие Бахмута Донецкой области нужно было как символ. В настоящее время враг ведет проигрышную оборонную войну в районе города.

Об этом Андрей Кулиш сказал в эфире телемарафона.

Читайте также:

Ситуация на фронте

Кулиш отметил, что фактически российским оккупантам за этот год не удалось захватить никаких важных населенных пунктов в Украине.

По его словам, для врага сейчас "кринжовая" ситуация, когда они видят, что ведут проигрышную оборонительную войну.

"Для них это сейчас "кринжовая" ситуация, когда они видят, что ведут проигрышную оборонительную войну. В том числе, что их эти "герои" Пригожин и Уткин были утилизированы", — добавил Кулиш.

Напомним, в России завершили опознание пассажиров и экипажа самолета, разбившегося в Тверской области вечером 23 августа. Среди них — глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. В самолете также был один из руководителей "вагнеровцев" Дмитрий Уткин.

Также мы писали, что на войне в Украине убили наемника частной военной компании "Вагнер" с позывным "Бибер". Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин оставил его "стеречь" город Бахмут Донецкой области.

Добавим, 17 августа, украинские военные уничтожили вертолет российских оккупантов Ка-52. Приземлить его удалось на Бахмутском направлении.