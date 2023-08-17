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ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 на Бахмутському напрямку

17 серпня 2023 08:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЗСУ знищили російський вертоліт Ка-52 на Бахмутському напрямку
Російський вертоліт Ка-52. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні зранку, 17 серпня, українські військові знищили вертоліт російських окупантів Ка-52. Приземлити його вдалося на Бахмутському напрямку.

Про це розповів командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

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Знищення Ка-52

"Мінус один рашистський Ка-52 сьогодні зранку на Бахмутському напрямку!" — повідомив Олещук.

Він подякував підрозділу ЗРВ Повітряних сил за успішну бойову роботу.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: t.me/kpszsu
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Допис Олещука. Фото: скриншот

Нагадаємо, ЗСУ з кожним днем наближають українську перемогу. Так, за минулу добу захисники ліквідували 480 окупантів.

Також ми писали, що українські військові продовжують контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. Вони просунулися в західній частині Запорізької області та на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями. Бійці ЗСУ мають успіхи в районі Роботиного, а також звільнили від окупантів Урожайне.

Додамо, у ніч проти 14 серпня російський противник здійснив масований наліт, використовуючи безпілотні ударні апарати та ракети класу "повітря-земля". Втім, Повітряні сили ЗСУ успішно знищили ворожі цілі.

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