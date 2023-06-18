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В Нацполиции рассказали о погибшем в Сумской области правоохранителе и его сыне

18 июня 2023 21:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Нацполиции рассказали о погибшем в Сумской области правоохранителе и его сыне
Сотрудник полиции. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 18 июня, во время обстрела Сумской области погиб оперуполномоченный Роман Бабенко. Ему было 38 лет. Вместе с полицейским погиб его 4-летний сын.

Об этом сообщает Нацполиция.

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В Нацполиции отметили, что российские оккупанты средь белого дня начали обстреливать центральную часть города Белополье. В результате полученных травм Роман и сын погибли.

"Трудно найти слова, которые смогли бы уменьшить душевную боль от потери... Разделяем горе семьи, родных и близких. Скучаем вместе с вами, эта потеря непоправима для всех нас", — говорится в сообщении.

Роман Бабенко
Роман Бабенко, погибший в Сумской области. Фото: Нацполиция
Нацполиция
Пост Нацполиции. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 18 июня, российские оккупанты обстреляли Сумскую область. В результате вражеской атаки погиб 4-летний мальчик и его отец.

Также мы писали, что сегодня, 18 июня, российские оккупанты обстреляли Купянск в Харьковской области. В результате пострадал частный жилой дом, раненых нет.

Добавим, за прошедшие сутки российские оккупанты 68 раз обстреляли Херсонскую область. Враг выпустил 467 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БпЛА и авиации.

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