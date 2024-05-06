Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В небе образовалось огненное сердце — пограничники показали момент поражения российского БпЛА arrow

В небе образовалось огненное сердце — пограничники показали момент поражения российского БпЛА

6 мая 2024 16:25
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В небе образовалось огненное сердце — пограничники показали момент поражения российского БпЛА
Момент поражения дрона. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в ночь на понедельник, 6 мая, атаковали Украину дронами-камикадзе. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 12 ударных беспилотников в небе над Сумской областью.

Видео момента поражения вражеской цели показала пресс-служба ГПСУ в Telegram.

Читайте также:

Атака дронов на Украину 6 мая

На видео видно, как защитники сил ПВО целятся по российскому беспилотнику типа Shahed и попадают в него.

Во время сбития пограничниками ударного БпЛА в ночном небе образовалось огненное сердце.

null
Скриншот поста ГПСУ

Напомним, во время ночной атаки дронов на Украину защитникам удалось сбить 12 из 13 ударных БпЛА. Все вражеские цели были уничтожены в небе над Сумской областью.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Илья Евлаш заявил, что сейчас российские военные в основном совершают атаки Украины именно ночью. Однако в связи с тем, что ночи весной более короткие — погода на нашей стороне.

Также операторы батальона авиационных систем 47 Отдельной механизированной бригады показали кадры уничтожения группы противника.

беспилотники
Сумская область
военные
ПВО
дроны
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень