В небе образовалось огненное сердце — пограничники показали момент поражения российского БпЛА

Момент поражения дрона. Фото: скриншот с видео

Российские захватчики в ночь на понедельник, 6 мая, атаковали Украину дронами-камикадзе. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 12 ударных беспилотников в небе над Сумской областью.

Видео момента поражения вражеской цели показала пресс-служба ГПСУ в Telegram.

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Атака дронов на Украину 6 мая

На видео видно, как защитники сил ПВО целятся по российскому беспилотнику типа Shahed и попадают в него.

Во время сбития пограничниками ударного БпЛА в ночном небе образовалось огненное сердце.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, во время ночной атаки дронов на Украину защитникам удалось сбить 12 из 13 ударных БпЛА. Все вражеские цели были уничтожены в небе над Сумской областью.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Илья Евлаш заявил, что сейчас российские военные в основном совершают атаки Украины именно ночью. Однако в связи с тем, что ночи весной более короткие — погода на нашей стороне.

Также операторы батальона авиационных систем 47 Отдельной механизированной бригады показали кадры уничтожения группы противника.