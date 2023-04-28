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В Германии рассказали, когда передадут Украине танки Leopard 1

28 апреля 2023 11:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Германии рассказали, когда передадут Украине танки Leopard 1
Немецкий танк Leopard 1 на учениях. Фото: Rainer Lippert/Wikimedia commons
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украина получит 80 танков Leopard 1 от Германии уже летом. Германия держит слово и поддерживает Украину.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью испанскому изданию La Vanguardia.

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Писториус подчеркнул, что Германия "держит слово" и поддерживает Украину поставками бронетехники и других вооружений, а также производит срочные поставки необходимых запчастей и боеприпасов.

Немецкий министр обороны отмечает, что лично "успешно и интенсивно" добивался от других партнеров большей поддержки для Украины.

"О поставках танков заявили Нидерланды и Дания. И поставки основных боевых танков Leopard 1 A5 только начинается. Это результат инициативы стран совместно с Германией", — заявил он.

По словам Писториуса, на этой неделе стартовала подготовка более ста украинских военнослужащих на танках Leopard 1.

"Поставка в 80 основных боевых танков Leopard 1 начнется в середине года", — сообщил он.

Напомним, недавно стало известно, что Дания и Нидерланды отправят в Украину 14 танков Leopard 2. Они будут готовы к поставке в начале 2024 года.

Добавим, что недавно Канада уже передала Украине восемь танков Leopard 2 в рамках военной помощи. Как отмечается, танки Leopard 2 были загружены и транспортированы на самолете CC-177 Globemaster III Королевских Воздушных Сил Канады.

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