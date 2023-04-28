У Німеччині розповіли, коли передадуть Україні танки Leopard 1

Німецький танк Leopard 1 на навчаннях. Фото: Rainer Lippert/Wikimedia commons

Україна отримає 80 танків Leopard 1 від Німеччини вже влітку. Німеччина тримає слово і підтримує Україну.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю іспанському виданню La Vanguardia.

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Пісторіус підкреслив, що Німеччина "тримає слово" і підтримує Україну поставками бронетехніки та інших озброєнь, а також здійснює термінові поставки необхідних запчастин і боєприпасів.

Німецький міністр оборони зазначає, що він особисто "успішно і інтенсивно" домагався від інших партнерів більшої підтримки для України.

"Про постачання танків заявили Нідерланди і Данія. І постачання основних бойових танків Leopard 1 A5 тільки починається. Це результат ініціативи країн спільно з Німеччиною", — заявив він.

За словами Пісторіуса, цього тижня стартувала підготовка понад сотні українських військовослужбовців на танках Leopard 1.

"Поставка до 80 основних бойових танків Leopard 1 почнеться в середині року", — повідомив він.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Данія та Нідерланди відправлять в Україну 14 танків Leopard 2. Вони будуть готові до постачання на початку 2024 року.

Додамо, також нещодавно Канада вже передала Україні вісім танків Leopard 2 у межах військової допомоги. Як зазначається, танки Leopard 2 були завантажені та транспортовані літаком CC-177 Globemaster III Королівських Повітряних Сил Канади.