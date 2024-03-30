В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

Система оповещения. Иллюстративное фото: depositphotos

В Украине в субботу, 30 марта, объявлена воздушная тревога в ряде областей. Граждан предупреждают об угрозе применения баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

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Воздушная тревога 30 марта

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с севера!" — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Также ранее Воздушные силы сообщали о движении вражеских беспилотников в западном направлении от Днепра и Запорожья.

Скриншот сообщения Воздушных сил

По состоянию на 19.20 воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской областях и в Крыму.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, 30 марта российские захватчики атаковали юг Украины. Враг запустил по украинскому региону беспилотники и ракету.

Кроме того, в небе над Днепропетровской областью защитники уничтожили управляемую авиационную ракету россиян Х-59.