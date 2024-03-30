В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
В Украине в субботу, 30 марта, объявлена воздушная тревога в ряде областей. Граждан предупреждают об угрозе применения баллистики.
Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.
Воздушная тревога 30 марта
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с севера!" — говорится в сообщении.
Также ранее Воздушные силы сообщали о движении вражеских беспилотников в западном направлении от Днепра и Запорожья.
По состоянию на 19.20 воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской областях и в Крыму.
Напомним, 30 марта российские захватчики атаковали юг Украины. Враг запустил по украинскому региону беспилотники и ракету.
Кроме того, в небе над Днепропетровской областью защитники уничтожили управляемую авиационную ракету россиян Х-59.
Читайте Новини.LIVE!