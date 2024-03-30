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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

30 марта 2024 19:14
обновлено: 19:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога
Система оповещения. Иллюстративное фото: depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине в субботу, 30 марта, объявлена воздушная тревога в ряде областей. Граждан предупреждают об угрозе применения баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

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Воздушная тревога 30 марта

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с севера!" — говорится в сообщении.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

Также ранее Воздушные силы сообщали о движении вражеских беспилотников в западном направлении от Днепра и Запорожья.

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Скриншот сообщения Воздушных сил

По состоянию на 19.20 воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Луганской областях и в Крыму.

тревога 30 марта
Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, 30 марта российские захватчики атаковали юг Украины. Враг запустил по украинскому региону беспилотники и ракету.

Кроме того, в небе над Днепропетровской областью защитники уничтожили управляемую авиационную ракету россиян Х-59.

обстрелы
оккупанты
воздушная тревога
война в Украине

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