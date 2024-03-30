У низці областей України оголошено повітряну тривогу

Система оповіщення. Ілюстративне фото: depositphotos

В Україні в суботу, 30 березня, оголошено повітряну тривогу в низці областей. Громадян попереджають про загрозу застосування балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

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Повітряна тривога 30 березня

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півночі!" — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Повітряних сил

Також раніше Повітряні сили повідомляли про рух ворожих безпілотників у західному напрямку від Дніпра та Запоріжжя.

Скриншот допису Повітряних сил

Станом на 19:20 повітряна тривога оголошена в Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській областях та в Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, 30 березня російські загарбники атакували південь України. Ворог запустив по українському регіону безпілотники та ракету.

Крім того, у небі над Дніпропетровською областю захисники знищили керовану авіаційну ракету росіян Х-59.