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У низці областей України оголошено повітряну тривогу

30 березня 2024 19:14
оновлено: 19:21
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У низці областей України оголошено повітряну тривогу
Система оповіщення. Ілюстративне фото: depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні в суботу, 30 березня, оголошено повітряну тривогу в низці областей. Громадян попереджають про загрозу застосування балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили у Telegram.

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Повітряна тривога 30 березня

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з півночі!" — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Повітряних сил

Також раніше Повітряні сили повідомляли про рух ворожих безпілотників у західному напрямку від Дніпра та Запоріжжя.

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Скриншот допису Повітряних сил

Станом на 19:20 повітряна тривога оголошена в Києві, Київській, Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській областях та в Криму.

тривога 30 березня
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, 30 березня російські загарбники атакували південь України. Ворог запустив по українському регіону безпілотники та ракету.

Крім того, у небі над Дніпропетровською областю захисники знищили керовану авіаційну ракету росіян Х-59.

обстріли
окупанти
повітряна тривога
війна в Україні

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