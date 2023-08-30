В Новой Каховке партизаны взорвали штаб "Единой России", — Андрющенко
29 сентября, в 21 часов, в Новой Каховке был взорван предвыборный региональный штаб паритии "Единая Россия". Отмечается, что среди оккупантов и коллаборантов жертв нет.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Взрыв в Новой Каховке
"К сожалению, ни один предатель не пострадал, но демонстративная акция непринятия выборов (псевдовыборов, которые хотят провести оккупанты. — Ред.) прошла удачно", — написал Андрющенко.
Он отметил, что россияне пытаются "умолчать инцидент".
Ранее мы сообщали, что во временно оккупированной Каховке Херсонской области в пятницу, 25 августа, раздались взрывы. Местные жители видели столб черного дыма.
Напомним, что около 4 утра 25 августа в Крыму раздавались взрывы. Жители сообщали о взрывах в районе мыса Меганом, а также у мыса Тарханкут.