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В Новой Каховке партизаны взорвали штаб "Единой России", — Андрющенко

30 августа 2023 12:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Новой Каховке партизаны взорвали штаб "Единой России", — Андрющенко
Взорвано помещение штаба "Единой России" в Новой Каховке. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

29 сентября, в 21 часов, в Новой Каховке был взорван предвыборный региональный штаб паритии "Единая Россия". Отмечается, что среди оккупантов и коллаборантов жертв нет.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"К сожалению, ни один предатель не пострадал, но демонстративная акция непринятия выборов (псевдовыборов, которые хотят провести оккупанты. — Ред.) прошла удачно", — написал Андрющенко.

Он отметил, что россияне пытаются "умолчать инцидент".

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированной Каховке Херсонской области в пятницу, 25 августа, раздались взрывы. Местные жители видели столб черного дыма.

Напомним, что около 4 утра 25 августа в Крыму раздавались взрывы. Жители сообщали о взрывах в районе мыса Меганом, а также у мыса Тарханкут.

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