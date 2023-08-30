У Новій Каховці партизани підірвали штаб "Єдиної Росії", — Андрющенко

Підірване приміщення штабу "Єдиної Росії" в Новій Каховці. Фото: Скриншот

29 вересня, о 21 годині, в Новой Каховці було підірвано передвиборчий регіональний штаб парітії "Єдина Росія". Зазначається, що серед окупантів і колаборатнтів жертв нема.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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"На жаль, жоден зрадник не постраждав, але демонстративна акція неприйняття виборів (псевдовиборів, які хочуть провести окупанти. — Ред.) пройшла вдало", — написав Андрющенко.

Він зазначив, що росіяни намагаються "замовчати інцидент".

Раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованій Каховці Херсонської області у п'ятницю, 25 серпня, пролунали вибухи. Місцеві мешканці бачили стовп чорного диму.

Нагадаємо, що близько 4 ранку 25 серпня в Криму лунали вибухи. Жителі повідомляли про вибухи в районі мису Меганом, а також біля мису Тарханкут.