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В Новой Каховке взрывы и канонада: жители города показали видео

20 апреля 2023 21:17
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В Новой Каховке взрывы и канонада: жители города показали видео
Въезд в Новую Каховку. Фото: Shutterstock
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Жители оккупированной Новой Каховки Херсонской области сообщают об активизации боевых действий в городе и в окрестностях. В городе слышны взрывы и стрельба.

Соответствующее видео появилось в сети.

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На обнародованных кадрах слышна звучащая в городе канонада — взрывы и стрельба из автоматического оружия.

"Началась война. Идет перестрелка. Серьезная такая перестрелка", — сказал автор видео, отметив, что активизировалось движение автомобилей оккупантов.

Он предположил, что "началось что-то серьезное".

Напомним, на временно занятой территории Херсонской области российские оккупанты усиливают контрразведывательный и полицейский режимы. В Каховском районе продолжаются рейды вооруженных сил РФ с проверки личных телефонов у местного населения на наличие "запретного" контента.

Во время таких проверок оккупанты проводят обыски в домах местных жителей. В первую очередь под проверку подпадают те, кто совершает телефонные звонки в свободную Украину.

Также сообщалось, что в Каховке оккупанты развешивают объявления, в которых призывают жителей приготовить "тревожный чемоданчик".

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