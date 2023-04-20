В Новой Каховке взрывы и канонада: жители города показали видео

Въезд в Новую Каховку. Фото: Shutterstock

Жители оккупированной Новой Каховки Херсонской области сообщают об активизации боевых действий в городе и в окрестностях. В городе слышны взрывы и стрельба.

Соответствующее видео появилось в сети.

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Что известно

На обнародованных кадрах слышна звучащая в городе канонада — взрывы и стрельба из автоматического оружия.

"Началась война. Идет перестрелка. Серьезная такая перестрелка", — сказал автор видео, отметив, что активизировалось движение автомобилей оккупантов.

Он предположил, что "началось что-то серьезное".

Напомним, на временно занятой территории Херсонской области российские оккупанты усиливают контрразведывательный и полицейский режимы. В Каховском районе продолжаются рейды вооруженных сил РФ с проверки личных телефонов у местного населения на наличие "запретного" контента.

Во время таких проверок оккупанты проводят обыски в домах местных жителей. В первую очередь под проверку подпадают те, кто совершает телефонные звонки в свободную Украину.

Также сообщалось, что в Каховке оккупанты развешивают объявления, в которых призывают жителей приготовить "тревожный чемоданчик".