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У Новій Каховці вибухи і канонада: жителі міста показали відео

20 квітня 2023 21:17
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У Новій Каховці вибухи і канонада: жителі міста показали відео
В'їзд до Нової Каховки. Фото: Shutterstock
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Жителі окупованої Нової Каховки на Херсонщині повідомляють про активізацію бойових дій у місті та на околицях. У місті чутно вибухи та стрілянину. 

Відповідне відео з'явилося у мережі. 

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Що відомо 

На оприлюднених кадрах чутно канонаду, яка лунає у місті — звучать вибухи та стрілянина з автоматичної зброї. 

"Почалась війна. Триває перестрілка. Серйозна така перестрілка", — сказав автор відео, зазначивши, що активізувався рух автомобілів окупантів.  

Він припустив, що "почалося щось серйозне". 

Нагадаємо, на тимчасово зайнятій території Херсонської області російські окупанти посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими. В Каховському районі тривають рейди збройних сил РФ з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність "забороненого" контенту.

 Під час таких перевірок окупанти проводять обшуки в оселях місцевих жителів. В першу чергу під перевірку підпадають ті, хто здійснює телефонні дзвінки до вільної України.

Також повідомлялося, що у Каховці окупанти розвішують оголошення, в яких закликають мешканців приготувати "тривожну валізку"

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