У Новій Каховці вибухи і канонада: жителі міста показали відео

В'їзд до Нової Каховки. Фото: Shutterstock

Жителі окупованої Нової Каховки на Херсонщині повідомляють про активізацію бойових дій у місті та на околицях. У місті чутно вибухи та стрілянину.

Відповідне відео з'явилося у мережі.

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Що відомо

На оприлюднених кадрах чутно канонаду, яка лунає у місті — звучать вибухи та стрілянина з автоматичної зброї.

"Почалась війна. Триває перестрілка. Серйозна така перестрілка", — сказав автор відео, зазначивши, що активізувався рух автомобілів окупантів.

Він припустив, що "почалося щось серйозне".

Нагадаємо, на тимчасово зайнятій території Херсонської області російські окупанти посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими. В Каховському районі тривають рейди збройних сил РФ з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність "забороненого" контенту.

Під час таких перевірок окупанти проводять обшуки в оселях місцевих жителів. В першу чергу під перевірку підпадають ті, хто здійснює телефонні дзвінки до вільної України.

Також повідомлялося, що у Каховці окупанти розвішують оголошення, в яких закликають мешканців приготувати "тривожну валізку".