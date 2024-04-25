Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Пентагоне назвали оружие, которое может использовать Украина для поражения целей РФ в Крыму arrow

В Пентагоне назвали оружие, которое может использовать Украина для поражения целей РФ в Крыму

25 апреля 2024 23:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Пентагоне назвали оружие, которое может использовать Украина для поражения целей РФ в Крыму
Пентагон. Фото: Wikipedia
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские военные в последнее время все чаще наносят удары по российским целям во временно оккупированном Крыму. В Пентагоне считают, что ВСУ используют для этого недавно поставленные ракеты ATACMS.

Об этом пишет The New York Times в четверг, 25 апреля.

Читайте также:

Удары по целям РФ в Крыму

"Украинские войска смогут использовать недавно поставленную ракетную систему дальнего радиуса действия для более эффективного поражения российских войск в оккупированном Крыму", — говорится в материале.

После многомесячных запросов Украина все же получила ракеты ATACMS большей дальности полета, а значительную часть из них сначала сосредоточат для укрепления обороны.

Отмечается, что новые ракеты могут глубже проникать на оккупированные Россией территории Украины и нацеливаться на узлы поставок российских войск на юго-востоке.

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что целью этих поставок является усиление давления на Крым, "где сейчас у России относительно безопасное убежище".

Известно, что в минобороны США отказались назвать точное количество поставленных дальнобойных ракет, а администрация Байдена отправила их тайно, чтобы не привлечь внимание россиян. ATACMS были частью пакета помощи на сумму 300 млн долларов, который США объявили в марте этого года.

Ранее британский адмирал Энтони Радакин заявил, что после предоставления Украине дальнобойных ракет ударов по территории России будет больше.

Также стало известно, что США за последние недели незаметно отправили в Украину ракеты ATACMS большой дальности.

Кроме того, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников ускорить поставки военной помощи для Украины, поскольку для победы "еще не поздно".

Крым
оружие
ВСУ
военная помощь
Пентагон
оккупанты
ракеты
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри