В Пентагоне назвали оружие, которое может использовать Украина для поражения целей РФ в Крыму

Пентагон. Фото: Wikipedia

Украинские военные в последнее время все чаще наносят удары по российским целям во временно оккупированном Крыму. В Пентагоне считают, что ВСУ используют для этого недавно поставленные ракеты ATACMS.

Об этом пишет The New York Times в четверг, 25 апреля.

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"Украинские войска смогут использовать недавно поставленную ракетную систему дальнего радиуса действия для более эффективного поражения российских войск в оккупированном Крыму", — говорится в материале.

После многомесячных запросов Украина все же получила ракеты ATACMS большей дальности полета, а значительную часть из них сначала сосредоточат для укрепления обороны.

Отмечается, что новые ракеты могут глубже проникать на оккупированные Россией территории Украины и нацеливаться на узлы поставок российских войск на юго-востоке.

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что целью этих поставок является усиление давления на Крым, "где сейчас у России относительно безопасное убежище".

Известно, что в минобороны США отказались назвать точное количество поставленных дальнобойных ракет, а администрация Байдена отправила их тайно, чтобы не привлечь внимание россиян. ATACMS были частью пакета помощи на сумму 300 млн долларов, который США объявили в марте этого года.

Ранее британский адмирал Энтони Радакин заявил, что после предоставления Украине дальнобойных ракет ударов по территории России будет больше.

Также стало известно, что США за последние недели незаметно отправили в Украину ракеты ATACMS большой дальности.

Кроме того, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников ускорить поставки военной помощи для Украины, поскольку для победы "еще не поздно".