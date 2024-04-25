У Пентагоні назвали зброю, яку може використовувати Україна для ураження цілей РФ в Криму

Пентагон. Фото: Wikipedia

Українські військові останнім часом все частіше завдають ударів по російських цілях у тимчасово окупованому Криму. В Пентагоні вважають, що ЗСУ використовують для цього нещодавно поставлені ракети ATACMS.

Про це пише The New York Times в четвер, 25 квітня.

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"Українські війська зможуть використовувати нещодавно поставлену ракетну систему дальнього радіусу дії для більш ефективного ураження російських військ в окупованому Криму", — йдеться у матеріалі.

Видання пише, що після багатомісячних запитів Україна все ж отримала ракети ATACMS більшої дальності польоту, а значну частину з них спочатку зосередять для зміцнення оборони.

Зазначається, що нові ракети можуть проникати глибше в окуповані Росією території України і націлюватись на вузли постачання російських військ на південному сході.

Високопоставлений представник Пентагону заявив, що метою цих постачань є посилення тиску на Крим, "де зараз Росія має відносно безпечний притулок".

Відомо, що у міноборони США відмовилися назвати точну кількість поставлених далекобійних ракет, а адміністрація Байдена відправила їх таємно, аби не привернути увагу росіян. ATACMS були частиною пакета допомоги на суму 300 млн доларів, який США оголосили в березні цього року.

Раніше британський адмірал Ентоні Радакін заявив, що після надання Україні далекобійних ракет ударів по території Росії буде більше.

Також стало відомо, що США протягом останніх тижнів непомітно відправили в Україну ракети ATACMS великої дальності.

Крім того, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників прискорити постачання військової допомоги для України, оскільки для перемоги "ще не пізно".