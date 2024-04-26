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В Пентагоне рассказали, когда в Украину прибудут истребители F-16

26 апреля 2024 17:15
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Пентагоне рассказали, когда в Украину прибудут истребители F-16
Звено истребителей F-16 ВВС США в полете. Фото иллюстративное: оф.сайт ВВС США
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Многоцелевые истребители F-16 могут прибыть в Украину уже с опытным и обученным летным штатом пилотов и бортмехаников. Прибудет целая эскадрилья истребителей в составе 12 и больше машин.

Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин во время заседания контактной группы "Рамштайн" в пятницу, 26 апреля.

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По его словам, в Украину прибудет целая эскадрилья истребителей в составе 12 и более машин. Отдельно он подчеркнул и то, что за последние два года "Рамштайну" в Украину поступило более 70 комплексов ПВО средней и большой дальности, а также тысячи ракет.

"В этом году в Украину начнут прибывать больше эскадрильи подаренных F-16 вместе с пилотами и обслуживающим персоналом, обученными членами этой Контактной группы", — заявил Остин.

F-16 для Украины — последние новости

Напомним, что недавно премьер-министр Бельгии Александер де Кроо рассказал, что первый истребитель F-16 может прибыть в Украину еще до начала лета.

Ранее стало известно, что Норвегия готовится передать Украине 22 самолета, однако часть машин неисправна, а для полетов готова только дюжина истребителей.

Также мы писали, что украинские военные пилоты успешно завершили первый этап летных учений в Великобритании и готовятся к следующему этапу подготовки во Франции.

США
Украина
самолеты
истребитель
война в Украине
F-16

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