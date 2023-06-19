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В пригороде Запорожья прогремели взрывы: пуски С-300

19 июня 2023 02:48
обновлено: 03:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Запорожье ночью 19 июня
Пуска ракет с С-300. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

На юге Украины ночью, 19 июня, снова "покраснел" ряд областей. Также прогремели взрывы в пригороде Запорожья.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Запорожье ночью 19 июня

Обновлено 02:49. Взрывы в Запорожье.

Обновлено 02:51. Повторные запуски С-300.

Источник: t.me/war_monitor

Обновлено 02:54. Мониторинговые каналы информируют о повторных взрывах в Запорожье.

Обновлено 03:00. Мониторинговые каналы сообщают о повторных взрывах в Запорожье.

Обновлено 03:03. Информируют о взрывах во временно оккупированном Токмаке Запорожской области.

Обновлено 03:03. В Украине в восточных областях все еще сохраняется воздушная тревога, в частности, "красными" остаются Харьковская, Днепропетровская, Донецкая и Запорожская области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

Напомним, что в Украине ночью, 19 июня, в нескольких южных областях объявлена воздушная тревога. Также в Одесской области произошел мощный взрыв.

Также мы писали, что 18 июня при обстреле Сумской области погиб оперуполномоченный Роман Бабенко. Ему было 38 лет. Вместе с полицейским погиб его 4-летний сын.

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