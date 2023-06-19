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У передмісті Запоріжжя прогриміли вибухи: пуски С-300

19 червня 2023 02:48
оновлено: 03:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи на Запоріжжі вночі 19 червня
Пуски ракет із С-300. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

На півдні України вночі, 19 червня, знову "почервоніла" низка областей. Також пролунали вибухи в передмісті Запоріжжя.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Запоріжжі вночі 19 червня

Оновлено 02:49. Вибухи на Запоріжжі.

Оновлено 02:51. Повторні пуски С-300.

Джерело: t.me/war_monitor

Оновлено 02:54. Моніторингові канали інформують про повторні вибухи на Запоріжжі.

Оновлено 03:00. Моніторингові канали інформують про повторні вибухи в Запоріжжі.

Оновлено 03:03. Інформують про вибухи в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області.

Оновлено 03:03. В Україні в східних областях все ще зберігається повітряна тривога, зокрема "червоними" залишаються Харківська, Дніпропетровська, Донецька й Запорізька області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

Нагадаємо, що в Україні вночі, 19 червня, в декількох південних областях оголошено повітряну тривогу. Також на Одещині пролунав потужний вибух.

Також ми писали, що 18 червня під час обстрілу Сумської області загинув оперуповноважений Роман Бабенко. Йому було 38 років. Разом з поліцейським загинув його 4-річний син.

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