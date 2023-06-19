Вибухи на Запоріжжі вночі 19 червня

Пуски ракет із С-300. Фото: google.com

На півдні України вночі, 19 червня, знову "почервоніла" низка областей. Також пролунали вибухи в передмісті Запоріжжя.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Запоріжжі вночі 19 червня

Оновлено 02:49. Вибухи на Запоріжжі.

Оновлено 02:51. Повторні пуски С-300.

Джерело: t.me/war_monitor

Оновлено 02:54. Моніторингові канали інформують про повторні вибухи на Запоріжжі.

Оновлено 03:00. Моніторингові канали інформують про повторні вибухи в Запоріжжі.

Оновлено 03:03. Інформують про вибухи в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області.

Оновлено 03:03. В Україні в східних областях все ще зберігається повітряна тривога, зокрема "червоними" залишаються Харківська, Дніпропетровська, Донецька й Запорізька області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Нагадаємо, що в Україні вночі, 19 червня, в декількох південних областях оголошено повітряну тривогу. Також на Одещині пролунав потужний вибух.

Також ми писали, що 18 червня під час обстрілу Сумської області загинув оперуповноважений Роман Бабенко. Йому було 38 років. Разом з поліцейським загинув його 4-річний син.