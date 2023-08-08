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В Покровске ранен герой фильма "20 дней в Мариуполе"

8 августа 2023 05:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Покровске ранен герой фильма "20 дней в Мариуполе"
Украинский полицейский Владимир. Фото: кадр из фильма "20 дней в Мариуполе"
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинский режиссер Мстислав Чернов рассказал, что из-за повторного обстрела Покровска вчера, 7 августа, травмирован полицейский, который помогал спасать людей в Мариуполе. Пока ничего не известно о его состоянии.

Об этом Чернов сообщил в Facebook.

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Ранен герой фильма "20 дней в Мариуполе"

"В Покровске ранен Владимир, герой фильма "20 дней в Мариуполе", полицейский, спасший наши жизни. Рискуя собой, он постоянно помогал спасать людей в Мариуполе. После того, как мы вырвались из окружения, он продолжил работать полицейским в своей родной Донецкой" области", — отметил режиссер.

Он добавил, что Владимир приехал спасать людей в Покровск, однако сам попал под обстрел РФ.

Украинский полицейский Владимир, получивший ранения в результате удара РФ по Покровску. Фото: facebook.com/MstyslavChe

Напомним, что вчера, 7 августа, российские оккупанты ударили по Покровску на Донетчине. Во время разбора завалов в результате повторного обстрела погиб заместитель главы ГСЧС Донецкой области Андрей Омельченко.

Также мы писали, что глава Покровской военной администрации Сергей Добряк рассказал, что количество погибших в Покровске Донецкой области из-за ракетных обстрелов РФ возросло до семи. Сейчас известно об еще около 30 раненых.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражеский обстрел Покровска в Донецкой области. По его словам, нужно срочно остановить российский террор.

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