В полиции назвали точное количество погибших в результате обстрела Константиновки

Последствия российского обстрела Константиновки. Фото: t.me/Klymenko_MVS

В полиции заявили, что в результате обстрела Константиновки Донецкой области погибли 16 человек. Неидентифицированной остается одна жертва.

Об этом сообщила начальница отдела коммуникации полиции Донецкой области Александра Гаврилко в эфире телемарафона.

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Обстрел Константиновки

"По официальной информации, у нас 16 тел погибших людей и 33 раненых лиц. Сначала была информация о 17 погибших. Когда провели визуальный осмотр останков тел, мы установили, что они принадлежат 16 лицам", — рассказала Гаврилко.

По ее словам, почти все жертвы обстрела идентифицированы, найдены родственники погибших и собраны данные ДНК.

"По состоянию на утро остается один человек — это тело мужчины, родственники которого не объявились. Мы отобрали ДНК-профиль и обращаемся ко всем людям, кто проживает в Константиновке, чьи родственники или знакомые находились там, обратиться в полицию для опознания", — подчеркнула пресс-секретарь.

Она рассказала, что проводится экспертиза типа вооружения, которым ударили российские оккупанты. По ее словам, артиллерию исключают.

Напомним, в среду, 6 сентября, армия РФ обстреляла ракетами Константиновку Донецкой области. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что обстрел рынка в Константиновке — целенаправленный теракт со стороны России. При этом он уточнил, что лично находился в Константиновке и проинформирован о том месте, которое стало мишенью для предполагаемых российских атак.