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У поліції назвали точну кількість загиблих внаслідок обстрілу Костянтинівки

7 вересня 2023 10:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У поліції назвали точну кількість загиблих внаслідок обстрілу Костянтинівки
Наслідки російського обстрілу Костянтинівки. Фото: t.me/Klymenko_MVS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У поліції заявили, що внаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області загинули 16 людей. Неідентифікованою залишається одна жертва.

Про це повідомила начальниця відділу комунікації поліції Донецької області Олександра Гаврилко в ефірі телемарафону.

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"За офіційною інформацією, у нас 16 тіл загиблих людей і 33 поранених осіб. Спочатку була інформація про 17 загиблих. Коли провели візуальний огляд решток тіл, ми встановили, що вони належать 16 особам", — розповіла Гаврилко.

За її словами, майже всі жертви обстрілу ідентифіковані, знайдені родичі загиблих та зібрані дані ДНК.

"Станом на ранок залишається одна особа — це тіло чоловіка, родичі якого не об'явилися. Ми відібрали ДНК-профіль і звертаємося до всіх людей, хто проживає у Костянтинівці, чиї родичі чи знайомі перебували там, звернутися до поліції для пізнання", — наголосила речниця.

Вона розповіла, що наразі проводиться експертиза типу озброєння, яким вдарили російські окупанти. За її словами, артилерію виключають.

Нагадаємо, в середу, 6 вересня, армія РФ обстріляла ракетами Костянтинівку Донецької області. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський стверджує, що обстріл ринку у Костянтинівці є цілеспрямованим терактом із боку Росії. При цьому він уточнив, що особисто був у Костянтинівці та поінформований про те місце, яке стало мішенню для передбачуваних російських атак.

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