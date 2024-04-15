В Полтаве раздался громкий взрыв — что известно

Последствия обстрелов Полтавщины. Фото архивное: Филипп Пронин\Telegram

В Полтаве раздался громкий взрыв в обед, 15 апреля. Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные паблики в Telegram.

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Взрыв в Полтаве 15 апреля

14:12 в Полтаве и области объявили воздушную тревогу.

Скриншот поста

14:16 в городе раздался громкий взрыв. В то же время местные власти пока не сообщали о деталях.

Скриншот поста

Напомним, сегодня несколько часов назад в Украине уже звучала воздушная тревога. Опасность баллистических обстрелов угрожала некоторым южным областям.

К слову, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли около 400 ударов с разного вооружения по Запорожской области. Под прицелом было семь населенных пунктов, погиб и ранен.

Добавим, 14 апреля РФ по реактивной артиллерии обстреляла Северск Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли четыре человека.