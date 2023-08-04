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В порту Новороссийска один из кораблей "отдыхает" после ночной атаки

4 августа 2023 10:30
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
В порту Новороссийска один из кораблей "отдыхает" после ночной атаки
В порту Новороссийска тонет корабль. Фото: скриншот с видео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Утром 4 августа в Новороссийске прогремели взрывы. Минобороны РФ обвинило в этом ВСУ.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Рано утром в сети появились первые сообщения россиян о взрывах в Новороссийске, главном порту РФ на Черном море. К тому же там расположена военно-морская база чуть больше чем за 100 км от Крымского моста.

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Скриншот сообщений россиян о взрывах

Как сообщают российские СМИ, около 5:10 утра в Новороссийске раздался еще один взрыв. Минобороны РФ обвинило во всем Украину.

"Сегодня ночью Вооруженные силы Украины двумя морскими безэкипажными катерами предприняли попытку атаки военно-морской базы Новороссийска. Во время отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда", — сообщает Минобороны РФ.

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Скриншот сообщений россСМИ

После взрывов в порту временно запретили движение суден. К тому же после ночной атаки один из кораблей пошел ко дну.

В то же время в ВМС Украины сообщили, что Украина не имеет на вооружении тех морских дронов, в атаке которыми нас обвиняют россияне.

Напомним, этой же ночью, 4 августа, во временно оккупированном Крыму в Феодосийском районе прогремели взрывы.

Также мы писали, что в Меджлисе крымскотатарского народа прокомментировали ночные взрывы в оккупированном Крыму. Там считают, что все приближает его к освобождению.

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