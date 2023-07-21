В Воздушных силах назвали самый опасный для Украины российский самолет

Российский истребитель СУ-35. Фото: РосСМИ

В скором времени стартует первая волна учений украинских военных на американских истребителях F-16. Однако, как оказалось, у россиян есть самолеты, которые они могут противопоставить даже при таких условиях.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в интервью РБК-Украина.

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По словам Юрия Игната, истребитель СУ-35, находящийся в арсенале российской авиации, сопоставим по своим характеристикам с F-16. Это один из лучших самолетов врага.

"Основной самолет, который угрожает нам, — это СУ-35. Это надо признать. Он сбивается. Но он все же технологичен и имеет серьезное вооружение. Плюс основное в самолете — это радар, это способность видеть цель, прицельно-навигационный комплекс, который может работать по противнику. Также он имеет средства защиты, средства радиоэлектронной борьбы и тому подобное", — рассказал Игнат.

К тому же СУ-35 может переносить ракеты большой дальности класса "воздух-воздух" Р-37. Как утверждает Юрий Игнат, это один из самых опасных снарядов.

"Они (россияне, — Ред.) заявляют, что их дальность 380 километров, но наши пилоты очень скептически относятся к этим заявлениям. Но 200+ километров она таки бьет. Это даже больше, чем дальность ракеты AIM-120 AMRAAM", — отметил спикер.

При этом пока неизвестно, сколько таких ракет еще на вооружении у россиян. Юрий Игнат говорит, что, возможно, большого количества Р-37 оккупанты не имеют. В то же время у захватчиков в запасе еще один козырь — истребитель Су-57. Однако пока таких самолетов над Украиной не замечали.

"Где-то они там летают, но на фронте их, в конце концов, никто не видел. Хотя в российских пабликах писали, что они якобы где-то применяются — ну, возможно, но официально зафиксировано этого не было", — заявил Игнат.

По мнению спикера Командования Воздушных сил, у украинцев все равно есть шансы выстоять. Ведь кроме F-16, Западные партнеры передают ВСУ и другие современные вооружения.

"При грамотных действиях, при поддержке наземного ПВО, например Patriot, NASAMS, IRIS-T или других систем, это приведет к тому, что мы будем контролировать воздушное пространство над оккупированными территориями. Больше не будет тотального контроля россиян над Запорожской или другими областями", — подытожил он.

Напомним, в ВСУ спрогнозировали, будет ли прорыв россиян возле Купянска.

Также в ISW сообщили о новых успехах украинского контрнаступления.